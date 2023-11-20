Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жительница Казани завоевала титул вице-мисс Планета

Жительница Казани Гараева стала вице-мисс Планета

Одной из вице-мисс на конкурсе красоты Miss Planet International в Камбодже стала 27-летняя уроженка Татарстана Алина Гараева. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным газеты, всего титул «Вице-мисс Планета» завоевали девять девушек. Победу в конкурсе одержала участница из Таиланда Мин Воравалан. Гараева выступала на Miss Planet International с презентацией на тему экологии о защите животных, всего в мероприятии принимали участие представительницы более 40 стран.

Алина Гараева принимает участие в конкурсах красоты с 17 лет. Она побеждала в «Красе Татарстана», Miss Planet Russia, имеет звание «Вице-мисс Россия», «Мисс Азия Россия».

16 ноября сообщалось, что 22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области победила во всероссийском конкурсе красоты «Краса России», который проходил в Сочи. Девушка обошла 51 конкурентку. Теперь победительница поедет на Филиппины, чтобы представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году. По словам Екатерины, в подобном конкурсе она участвовала впервые.

Ранее победительница «Мисс Россия» рассказала, на что потратит выигранный миллион.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий