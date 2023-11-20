Жительница Казани завоевала титул вице-мисс Планета

Одной из вице-мисс на конкурсе красоты Miss Planet International в Камбодже стала 27-летняя уроженка Татарстана Алина Гараева. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным газеты, всего титул «Вице-мисс Планета» завоевали девять девушек. Победу в конкурсе одержала участница из Таиланда Мин Воравалан. Гараева выступала на Miss Planet International с презентацией на тему экологии о защите животных, всего в мероприятии принимали участие представительницы более 40 стран.

Алина Гараева принимает участие в конкурсах красоты с 17 лет. Она побеждала в «Красе Татарстана», Miss Planet Russia, имеет звание «Вице-мисс Россия», «Мисс Азия Россия».

16 ноября сообщалось, что 22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области победила во всероссийском конкурсе красоты «Краса России», который проходил в Сочи. Девушка обошла 51 конкурентку. Теперь победительница поедет на Филиппины, чтобы представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году. По словам Екатерины, в подобном конкурсе она участвовала впервые.

Ранее победительница «Мисс Россия» рассказала, на что потратит выигранный миллион.