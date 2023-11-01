Ведущий «Маски» Макаров дал совет, как не сделать девушке больно при расставании

Телеведущий Вячеслав Макаров в интервью «Пятому каналу» посоветовал забыть про собственное эго при расставании с возлюбленной.

«Женщины более эмоциональные существа, гормоны все-таки играют, поэтому периодически нужно просто утихомирить эго. Любая девушка, в какой бы ситуации она ни была, она хочет, чтобы ее обняли, выслушали… Не всегда поняли. но выслушали — это самое главное», — отметил Макаров.

Телеведущий признался, что ему всегда было тяжело признавать свое безразличие к человеку, которого он любил. По словам Макарова, всякий раз он пытался максимально безболезненно провести процедуру расставания. Он заявил, что благодаря такому подходу ему удалось сохранить хорошие отношения со всеми своими бывшими. Телеведущий также посоветовал не зацикливаться на себе и позаботиться о человеке, с которым собираешься расстаться.

«По крайней мере, у меня нет девушек, с которыми я разошелся так, что мы не общаемся, ненавидим друг друга и вдрызг поругались. Как-то все у меня получается в жизни очень чинно-благородно», — резюмировал Макаров.

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