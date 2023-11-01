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В США выставили на продажу дом, в котором жила звезда «Друзей»

NYP: дом Дженнифер Энистон выставили на продажу почти за $3 млн

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Wendy Moore/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дом, в котором арендовала апартаменты актриса Дженнифер Энистон во время съемок ситкома «Друзья», выставили на продажу за $2,59 млн. Об этом сообщает New York Post.

Недвижимость расположена в районе Лорел Каньон Лос-Анджелеса. Комплекс состоит из четырех строений — в нем есть гостевой дом с мини-кухней, бассейн, дом у бассейна, открытые площадки для отдыха и основной коттедж с двумя спальнями. Его построили в 1936 году.

Помимо Энистон, на этом участке проживали в разное время актер Корбин Дин Бернсен, известный по роли доктора Файнстоуна в фильме «Дантист», а также испанский кинооператор и лауреат двух премий «Оскар» Нестор Альмендрос.

Недавно сообщалось, что экс-футболист Аршавин выставил на продажу трехэтажный дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей. Спортсмен владел недвижимостью на протяжении пяти лет. Площадь коттеджа составляет 400 кв. м. Согласно объявлению, в доме выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка, которые продуманы с учетом максимально комфортного проживания большой семьи.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры ожидают миллиардный сбор от фильма «По щучьему велению».

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