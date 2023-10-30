Группа «Тутси» рассказала, как не попасться на крючок альфонса

Певицы Ирина Ортман, Леся Ярославская и Мария Вебер из группы «Тутси» рассказали женщинам, как не попасться на крючок альфонса. Солисток коллектива, высказавшихся Fashion People Awards 2023, цитирует «Пятый канал».

Они порекомендовали девушкам быть бдительнее.

«И мы считаем, что к нормальной женщине альфонс не притянется. Знаете, как говорят: жертва притягивает абьюзера», — сказали они.

По мнению певиц, альфонсы также вычисляют неуверенных женщин из толпы.

«Нередко они клюют на богатых женщин, но чаще всего они выбирают недолюбленных, тех, кому не хватает внимания. Нужно полюбить себя, увидеть свою ценность», — сказали они.

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