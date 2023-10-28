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Концерт иеромонаха Фотия отменили в Челябинске

В Челябинске отменили концерт звезды «Голоса» иеромонаха Фотия

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Концерт православного иеромонаха Фотия, победителя проекта «Голос» отменили в Челябинске. Об этом сообщает Ura.ru.

Выступление Фотия должно было состояться 7 декабря в ДК Железнодорожников.

Владельцы билетной площадки принесли зрителям извинения за причиненные неудобства, причину отмены они называть не стали.

В официальных аккаунтах артиста причина отмены концерта также не указывается.

В 2023 году иеромонах Фотий принимал участие в Москве в митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества с участием президента России Владимира Путина, посвященном участникам спецоперации России на Украине.

Накануне концерт исполнителя XOLIDAYBOY (настоящее имя Иван Минаев) в клубе «Заварка» в Москве 27 октября отменили и перенесли на неопределенное время за девять часов до начала концерта.

Также XOLIDAYBOY должен был выступать 27 октября на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» в фудмолле «Три вокзала. Депо». Это выступление также не состоялось.

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