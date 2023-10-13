«Будто на лобном месте»: Алена Апина раскритиковала шоу «Суперстар»

Певица Алена Апина в шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» призналась, что ее очень сильно уговаривали участвовать в шоу «Суперстар».

Первый сезон был нормальный. А тут записывают фонограммы не в самых лучших условиях, какая-то массовка сзади, все сидят, а ты будто на лобном месте стоишь — и тебя поливают такие люди, как «великий» Соседов и другие», — возмутилась Апина.

По словам артистки, ей было неприятно от слов некоторых судей о ее мастерстве. Она не стала называть конкретного имени, чтобы не подставить человека, однако, предположительно, речь идет о Стасе Костюшкине: в одном из выпусков он сравнил Апину с посетительницей караоке в нетрезвом виде. Артистка отметила, что этот человек извинился перед ней спустя три года, потому что ему было совестно за свои слова.

«Мы встретились недавно в аэропорту, он подлетел ко мне и говорит: «Ты прости, я не хотел, мне просто в ухо говорили: «Мочи ее!» Да, мы поговорили, обсудили все, я удивилась, что он помнит об этом, а я забыла», — вспомнила Апина.

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