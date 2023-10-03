Старшей дочери Рамзана Кадырова присвоили звание «Народный артист Чечни»

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Также уточняется, что Айшат получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«В великолепном грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева состоялся концерт народного артиста Чеченской Республики, замечательного певца Валида Гадаева. Мы с братьями с большим удовольствием посетили этот музыкальный праздник», — пояснил Кадыров.

По словам главы республики, на концерте было очень много зрителей.

«Здесь же передал Айшат Кадыровой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также Указом Главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — говорится в публикации политика.

Кроме того, Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто участвовал в организации и подготовке концертного вечера.

В августе Кадыров сообщил, что российский президент Владимир Путин наградил его за вклад в развитие строительной отрасли.

Ранее Кадыров наградил Бастрыкина высшей наградой Чечни.