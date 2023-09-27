Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бондарчук пришел с женой на премьеру «Повелителя ветра» про Федора Конюхова

Режиссер Бондарчук пришел с Паулиной Андреевой на премьеру «Повелителя ветра»

close
100%
Central Partnership

Режиссер Федор Бондарчук пришел на светскую премьеру фильма «Повелитель ветра» с женой Паулиной Андреевой. Об этом пишет news.ru.

Мероприятие также посетили актриса Любовь Толкалина, певица Глюкоза с дочерьми, Екатерина Вилкова, Нелли Кобзон, Светлана Ходченкова, Анна Калашникова и многие другие российские знаменитости.

В основу сюжета фильма о путешественнике, который совершил пять «кругосветок» и пересек на весельной лодке Тихий океан с востока на запад и с запада на восток, ляжет поставленный в 2016 году мировой рекорд. Тогда он совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.

Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Главную роль сыграл сам Бондарчук. В каст вошли также Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

Недавно стало известно, что Федор Бондарчук сыграет одну из главных ролей в восьмисерийной драме «Чистые» про публичный дом в России XX века. Сюжет рассказывает о проститутках Ксении и Стеше, которые работают в борделе Петербурга в 1903 году. Они живут под контролем безжалостной матроны, в этом мире вся роскошь и блага цивилизации достаются мужчинам, в то время как девушки вынуждены терпеть грубое обращение с собой.

Ранее ST объяснил, почему не назовет дочку Авророй.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях