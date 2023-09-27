Бондарчук пришел с женой на премьеру «Повелителя ветра» про Федора Конюхова

Режиссер Федор Бондарчук пришел на светскую премьеру фильма «Повелитель ветра» с женой Паулиной Андреевой. Об этом пишет news.ru.

Мероприятие также посетили актриса Любовь Толкалина, певица Глюкоза с дочерьми, Екатерина Вилкова, Нелли Кобзон, Светлана Ходченкова, Анна Калашникова и многие другие российские знаменитости.

В основу сюжета фильма о путешественнике, который совершил пять «кругосветок» и пересек на весельной лодке Тихий океан с востока на запад и с запада на восток, ляжет поставленный в 2016 году мировой рекорд. Тогда он совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.

Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Главную роль сыграл сам Бондарчук. В каст вошли также Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

Недавно стало известно, что Федор Бондарчук сыграет одну из главных ролей в восьмисерийной драме «Чистые» про публичный дом в России XX века. Сюжет рассказывает о проститутках Ксении и Стеше, которые работают в борделе Петербурга в 1903 году. Они живут под контролем безжалостной матроны, в этом мире вся роскошь и блага цивилизации достаются мужчинам, в то время как девушки вынуждены терпеть грубое обращение с собой.

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