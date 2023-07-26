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В «Петергофе» отреагировали на появление музея в клипе американского рэпера

В «Петергофе» заявили, что Gucci Mane не просил у музея помощи в съемках клипа

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Gucci Mane/YouTube

В новом клипе американского рэпера Gucci Mane «Married With Millions» появились кадры, снятые на территории музея «Петергоф». В разговоре с kp.ru сотрудники музея заверили, что музыкант не просил у них помощи в съемках клипа.

«Да, мы видели клип. Никто в музей-заповедник не обращался за помощью в съемках. Скорее всего, кадры взяты из стока. Тот факт, что музей-заповедник «Петергоф» попадает в произведения массовой культуры, еще раз подтверждает, что он один из самых известных мировых культурных объектов», — отметили в пресс-службе «Петергофа».

После публикации клипа россияне в комментариях оставили немало шуток касаемо появления музея в клипе рэпера. Некоторые стали в шутку называть его русским царем Гучеем Манеем, другие предложили налить в бокал борщ вместо шампанского. Сам рэпер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Никита Кологривый пожаловался на «блатных» актеров, которые не дают дорогу молодым артистам.

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