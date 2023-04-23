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На 99-м году жизни скончался композитор Алексей Муравлев

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Советский и российский композитор и музыкальный педагог Алексей Муравлев скончался в возрасте 98 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов России.

«Муравлев умер», — заявили в организации.

В публикации уточняется, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, смерть застала его в собственной квартире в центре столицы.

Муравлев являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, членом Союза композиторов и Союза кинематографистов. Он сочинил музыку более чем к 40 кинолентам, в том числе к «Дому с мезонином» по рассказу Антона Чехова (1960 год, режиссер Яков Базелян). Муравлев преподавал в Московском институте культуры и в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова ушла из жизни в возрасте 95 лет. Она была старшейшей актрисой театра. Причина смерти артистки неизвестна.

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