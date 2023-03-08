Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал русскую литературу и культуру ориентирами, объединяющими общество

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает русскую культуру и литературу ориентирами, позволяющими добиться объединения общества. Об этом сообщает ТАСС.

Про роль культуры глава государства напомнил во время церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги. Мероприятие проходило в среду, 8 марта в Кремле в честь Международного женского дня.

«Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас», — уточнил президент России.

По словам Путина, чрезвычайно важно сейчас беречь и изучать уникальное культурное наследие РФ. Он отметил, что именно такой деятельности посвятила себя Галина Васильевна Алексеев, являющаяся научным руководителем музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Также Путин поздравлял россиянок с 8 Марта. Путин также обратил внимание на то, что многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть