Путин назвал русскую литературу и культуру ориентирами, объединяющими общество

Президент РФ Владимир Путин считает русскую культуру и литературу ориентирами, позволяющими добиться объединения общества. Об этом сообщает ТАСС.

Про роль культуры глава государства напомнил во время церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги. Мероприятие проходило в среду, 8 марта в Кремле в честь Международного женского дня.

«Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас», — уточнил президент России.

По словам Путина, чрезвычайно важно сейчас беречь и изучать уникальное культурное наследие РФ. Он отметил, что именно такой деятельности посвятила себя Галина Васильевна Алексеев, являющаяся научным руководителем музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Также Путин поздравлял россиянок с 8 Марта. Путин также обратил внимание на то, что многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин.