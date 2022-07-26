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Сара Полсон сыграет главную роль в фильме «Пыль»

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FX

Сара Полсон сыграет главную роль в триллере ужасов «Пыль» студии Searchlight Pictures. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Уилл Джойнс и Кэрри Крауз руководят съемками фильма, сценарий для которого написал Крауз.

Производство должно начаться в конце августа. Фильм дебютирует на Hulu в США.

«Пыль» рассказывает историю матери, оказавшейся в ловушке пыльных бурь, она предпринимает чрезвычайные шаги, чтобы защитить свою семью.

«Сара — выдающийся художник, и мы очень рады снова работать с ней», — говорится в заявлении президентов Searchlight Дэвида Гринбаума и Мэтью Гринфилда.

В проектах Searchlight Полсон ранее снималась в «12 лет рабства» Стива МакКуина и «Марте, Марси Мэй, Марлен» Шона Дуркина .

Среди фильмов Полсон компании Warner Bros. «8 друзей Оушена», «Взаперти» Аниша Чаганти и «Кэрол» Тодда Хейнса. Она также собирается сыграть главную роль в экранизации сериала Bad Robot мемуаров Гленнона Дойла Untamed.

Недавно Полсон снялась в роли Линды Трипп в сериале FX «Импичмент: Американская история преступлений». Эта роль принесла ей номинацию на премию «Эмми». Вскоре Полсон приступит к съемкам экранизации Брюса Норриса по его пьесе «Клайборн Парк», отмеченной Пулитцеровской премией.

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