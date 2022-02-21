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Выбрано место похорон актера Бориса Невзорова

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Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с mk.ru рассказала, где будет похоронен народный артист России Борис Невзоров.

Похороны, по ее словам, Бориса Невзорова пройдут 24 февраля на Троекуровском кладбище.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции прощание с актером будут проводить прямо на кладбище. Оно начнется в 11:00.

Российский актер Борис Невзоров умер 19 февраля 2022 года на 73-м году жизни от коронавируса. Его смерть подтвердили в Малом театре, где он прослужил более 15 лет. На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Невзорова.

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