Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Молодежный актив «Единой России» поможет эвакуированным из ДНР и ЛНР 23:05
В Ростовскую область прибыли первые автобусы с донбасскими беженцами 22:56
Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ... 22:55
Журналистка Вайцеховская: я не верю, что Валиева специально совершила ошибки 22:47
Беженцев из Донбасса готовы принять в Сухуме 22:41
Германия повысила уровень готовности войск на случай эскалации на Украине 22:36
Мужчина отключил интернет во всем городе, чтобы его дети делали уроки 22:35
Колумбиец Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА 22:27
В совбезе Украины исключили наступательную операцию в Донбассе 22:21
В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей 22:20
Фото

Умер актер Борис Невзоров

Российский актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни. Как сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова, причиной смерти стал коронавирус.

Невзоров родился в Краснодарском крае, но детство и юность провел в Астрахани. Сразу после школы его взяли в труппу Астраханского ТЮЗа, откуда спустя год он ушел ради учебы в Высшем театральном училище имени Щепкина. Через два года актер отчислился из театрального вуза, но спустя некоторое время все-таки решил получить актерское образование и окончил Школу-студию МХАТ.

В разные годы Невзоров служил в Новом драматическом театре, театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. В 2005 году он был принят в труппу Малого театра, где играл в спектаклях «Маскарад», «Дон Жуан», «Волки и овцы», «Ревизор» и других.

На счету актера более ста ролей. Особенно запомнились зрителям его работы в фильмах «Россия молодая», «Найти и обезвредить», «Дети солнца», «Сталинград», «Дурак», а также сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и «Дорогая Маша Березина».

В 2011 году ему было присвоено звание Народного артиста России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Ситуация идет к войне»: жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию
Первые беженцы из Донбасса прибывают в Ростовскую область
«Все, за чем приезжает Лукашенко — это вытянуть денег. Иногда у него получается»
Лукашенко заявил, что Запад проиграл «первый раунд» кампании против РФ и Белоруссии
«Хуже чем есть, сделать нельзя. Градус напряжения довели до уровня Карибского кризиса»
Ветеран разведки назвал «детскими рисунками» планы войны между Россией и Украиной
Участники войны в Донбассе соберут 19 февраля в Москве «совет командиров»
В совбезе Украины исключили наступательную операцию в Донбассе
В колонии нашли тело насиловавшего школьниц депутата
В Ростовскую область прибыли первые автобусы с донбасскими беженцами
Новости и материалы
Молодежный актив «Единой России» поможет эвакуированным из ДНР и ЛНР
Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе
Журналистка Вайцеховская: я не верю, что Валиева специально совершила ошибки
Беженцев из Донбасса готовы принять в Сухуме
Германия повысила уровень готовности войск на случай эскалации на Украине
Мужчина отключил интернет во всем городе, чтобы его дети делали уроки
Колумбиец Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА
В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей
Глава МИД ФРГ заявила, что Россия может вторгнуться на Украину «под чужим флагом»
Защитник сборной Швеции раскритиковал судей после поражения в полуфинале с Россией
Белый дом и НАТО вновь пригрозили России санкциями в случае нападения на Украину
В ЕС заявили о скором завершении переговоров по иранской ядерной сделке
Крянин: Большунов в марафоне на 50 км будет бороться только за золото — другого не дано
В CША обеспокоены планами Зеленского покинуть Украину
Ягудин обратился к Валиевой, Щербаковой и Трусовой после олимпийского турнира
В ДНР назвали число эвакуируемых в Россию жителей
Россия готова принять участие во встрече контактной группы по Донбассу
Тутберидзе отреагировала на критику в свой адрес со стороны главы МОК
Все новости
Спецборт доставил в Петербург 24-летнюю россиянку, которая разбилась на гидроцикле на Бали
Медицинский самолет с пострадавшей на Бали россиянкой прибыл в Пулково
«Возможны учения с виртуальным испытанием ядерного оружия»
В Госдуме рассказали, что будет делать Россия в случае срыва переговоров с США
«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров призвал США «соблюдать международные понятия»
Лавров потребовал от США вести себя честно при переговорах с Россией
«Из ряда вон выходящее преступление». Напавшим на полицейских в метро грозит до пяти лет тюрьмы
Один из избивших полицейских на станции метро «Тульская» оказался уроженцем Таджикистана
«Они заставили меня выпить»: дело о групповом изнасиловании подростка взял под контроль Бастрыкин
Главе СК представят доклад по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге
Какие страны выиграют на подорожании золота
Аналитики заявили, что цена на золото побьет рекорд двухлетней давности
Звезда советского кино: умер актер Геннадий Юхтин
Жителей ДНР и ЛНР начали срочно эвакуировать в Россию. Мужчин призвали защищать республики
Власти ДНР объявили о начале эвакуации жителей региона в Россию
ЦБ разработал поправки для запрета оборота криптовалют и предложил ввести штрафы
Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения криптовалюты
Проблема 2022 года. В марте миллионы людей могут потерять доступ к старым сайтам
Эксперт Шулепов оценил шансы браузеров Chrome и Firefox «сломать» интернет
«С уровнем «чайник» нет смысла лезть на рельеф»: почему москвичи встали на лыжи
Тренер по биатлону Богданов рассказал, сколько стоит набор для начинающего лыжника
«Нужны детали». В Кремле призвали проработать соглашения по безопасности
Песков прокомментировал слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины
«Тренировочный процесс». Россия проведет пуски баллистических ракет
Силы стратегического сдерживания проведут учения 19 февраля под руководством Путина
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть