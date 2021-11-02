Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Песков подтвердил планы «Газпрома» по наращиванию поставок топлива в Европу 12:33
Росстат: в переписи населения приняли участие 90 млн человек 12:32
Эксперт оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости 12:29
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод 12:27
На акцию в поддержку Саакашвили в Киеве пришли десять человек 12:24
Ургант предложил Бузовой создать «МХАТ-2» 12:21
В Кремле рассказали, существует ли план по нерабочим дня 12:19
Последняя версия macOS сломала компьютеры Apple 12:18
Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации неприемлема 12:17
В Кремле оценили данные СМИ о размещении военных РФ на «границе... 12:12

ВЦИОМ: большинство россиян не согласны с Моргенштерном насчет празднования 9 Мая

close
100%
Осторожно: Собчак/YouTube

Почти 70% соотечественников не согласны с позицией рэпера Моргенштерна, что на празднование Дня Победы уходит много денег. Об этом сообщается в результатах опроса ВЦИОМ.

Согласились с отношением музыканта к 9 Мая 22% россиян, принявших участие в исследовании.

«Недавно Моргенштерн высказал мнение, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег. Две трети россиян (68%, 74-75% среди старшего поколения) не согласны с этим мнением, а 22% — согласны (31-37% среди молодежи)», — уточняют в центре.

Во ВЦИОМ обратили внимание, что Моргенштерн говорил, что не стоит жить прошлым и широко праздновать Победу. Артист высказал мнение, что надо двигаться дальше, достигая новых побед.

«Большинство россиян (70%) не согласны с этой мыслью, согласны — 22% (30-37% среди молодежи, 26% среди мужчин против 18% среди женщин)», — говорится в исследовании.

До этого Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад.

Ранее Валерия заступилась за Моргенштерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть