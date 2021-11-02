ВЦИОМ: большинство россиян не согласны с Моргенштерном насчет празднования 9 Мая

Почти 70% соотечественников не согласны с позицией рэпера Моргенштерна, что на празднование Дня Победы уходит много денег. Об этом сообщается в результатах опроса ВЦИОМ.

Согласились с отношением музыканта к 9 Мая 22% россиян, принявших участие в исследовании.

«Недавно Моргенштерн высказал мнение, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег. Две трети россиян (68%, 74-75% среди старшего поколения) не согласны с этим мнением, а 22% — согласны (31-37% среди молодежи)», — уточняют в центре.

Во ВЦИОМ обратили внимание, что Моргенштерн говорил, что не стоит жить прошлым и широко праздновать Победу. Артист высказал мнение, что надо двигаться дальше, достигая новых побед.

«Большинство россиян (70%) не согласны с этой мыслью, согласны — 22% (30-37% среди молодежи, 26% среди мужчин против 18% среди женщин)», — говорится в исследовании.

До этого Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад.

Ранее Валерия заступилась за Моргенштерна.