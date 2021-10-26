Пушков резко отреагировал на извинения Моргенштерна за слова о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков не принял извинения рэпера Моргенштерна за слова о «ненужности» празднования Дня Победы и назвал очередное высказывание артиста «ерундой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ерунда. Не было «контекста», из которого можно было это вырвать: он сказал именно то, что хотел сказать. А весь контекст - на лбу и на сцене. Извинения не принимаются», — написал Пушков.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.

Вслед за этим адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил, что музыкант готов дать объяснения в Следственном комитете России по поводу своего высказывания о праздновании Дня Победы.

Накануне Моргенштерн скептически оценил традицию россиян праздновать День победы. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» музыкант признался, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.