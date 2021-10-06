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«Не общаемся с папой Теоны»: Бородина — о жизни после развода с Омаровым

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram, что не общается со своим бывшим мужем, отцом ее младшей дочери Курбаном Омаровым.

Подписчики звезды спросили, пригласит ли Бородина предпринимателя на день рождения Теоны. «Нет, я отмечу отдельно. Потом, если захочет, пусть справляют еще. Мы не общаемся с папой Теоны, и нет никакого желания общаться в будущем», — ответила она.

На вопрос о том, вдруг Теона сама позовет папу на день рождения, Бородина тоже ответила. «Ребенок будет занят друзьями и аниматорами. Зачем это надо? Кому? В соцсетях показывать пример идеального развода… Я к этому не стремлюсь. Честно вам сказала, видеть и слышать не хочу человека. И это не злость и обида, это уважение к себе прежде всего. Общих пересечений у нас с ним нет», — уточнила она. добавив, что у нее пропало уважение к Омарову.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина после травмы была госпитализирована с отравлением.

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