«Веном 2» возглавил российский прокат после рекордных продаж билетов

Суперзлодейский фильм «Веном 2» Энди Серкиса стал лидером российского проката после премьерных выходных, сообщает портал kinobusiness.com.

Картина собрала в прокате с 30 сентября по 3 октября 1,084 млрд руб.

Блокбастер «Веном 2» с Томом Харди в главной роли вышел в широкий российский прокат 30 сентября. По сюжету, журналист Эдди Брок, в чьем теле живет инопланетный симбиот, должен сразиться с другим кровожадным пришельцем — Карнажем, захватившим организм серийного убийцы. В ленте снялись Том Харди, Вуди Харрельсон и Наоми Харрис. Первая часть «Венома» вышла в 2018 году.

На втором месте оказался фантастический фильма «Дюна» Дени Вильнева со 142 млн руб, собранными в минувшие выходные. По сюжету, наследник дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе) отправляется на пустынную планету Арракис, где его народ добывает ценный ресурс.

Третью строчку занял мультфильм о приключениях волшебных пони «My Little Pony: Новое поколение» Роберта Каллена и Хосе Уче. У мультфильма 24,6 млн руб.

Ранее «Веном 2» побил рекорд «Дюны» по предпродажам в России.