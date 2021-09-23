Лепс собрался продавать алкоголь и табачную продукцию под маркой «Самый лучший день»

Заслуженный артист России Григорий Лепс планирует выпускать алкоголь и табачную продукцию под маркой «Самый лучший день», названной в честь его одноименной песни. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности, заявку на регистрацию товарного знака подало ООО «Хлебосольное Подворье Григория Лепса», учрежденное артистом в 2018 году. Компания в настоящий момент занимается продажей вяленой рыбы и овощных консервов.

Как следует из заявки, под маркой «Самый лучший день» Лепс и его партнеры также планируют выпускать безалкогольные напитки.

Помимо магазина, у музыканта есть и собственный бар-ресторан в Москве, который назван в честь хита «Рюмка водки». В меню заведения, открытого совместно с певцом Эмином Агаларовым, представлено 70 сортов водки, 30 наливок собственного производства, а также селедка под шубой, салат мимоза, мини-бутерброды, оливье, соленья и другие блюда.