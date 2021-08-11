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«Эмми» в этом году будут вручать на открытом воздухе

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Willy Sanjuan/Invision for The Television Academy/AP, коллаж

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» в этом году пройдет на открытом воздухе рядом с театром Майкрософт в Лос-Анджелесе ,штат Калифорния. Об этом сообщают организаторы на сайте награды.

«Здоровье и безопасность наших номинантов имеют первостепенное значение. Обсуждения продолжаются», — говорится в сообщении.

Для проведения премии будет использована отдельная площадка, расположенная за театром. Отмечается, что это позволит рассадить гостей на расстоянии социальной дистанции.

Кроме того, будет сокращено количество номинантов, которые смогут прийти на церемонию, а также число участников мероприятия — каждый проект должны будут представлять не более четырех человек.

73-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 19 сентября. Вести ее будет Седрик Антонио Кайлс, известный как Седрик Конферансье.

В этом году лидерами по числу номинаций премии стали сериалы «Корона» и «Мандалорец». Они представлены в 24 категориях. За ними следуют «Ванда/Вижн» (23), «Рассказ служанки» (21), шоу Saturday Night Live (21), «Тед Лассо» (20), «Страна Лавкрафта» (18), «Ход королевы» (18) и «Мейр из Исттауна» (16).

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