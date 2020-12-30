Автор песен Синатры и Пресли умер после заражения коронавирусом

Мексиканский композитор и автор песен Армандо Мансанеро скончался на 86-м году жизни, сообщает El Universal.

В декабре 2020 года медики диагностировали у Мансанеро коронавирусную инфекцию. Он был госпитализирован, позже переведен в реанимацию, находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

После кратковременного улучшения самочувствия он умер.

Армандо Мансанеро писал песни для Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Кристины Агилеры, всего на его счету несколько сотен композиций.