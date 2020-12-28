Путин поручил рассмотреть вопрос о финансировании кинематографии

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на сохранение и развитие российской кинематографии, на уровне не ниже 2019 года. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия «Сохранение и развитие кинематографии»...», — говорится в сообщении.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января следующего года.

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