«Дылда» Балагова выходит в американский прокат

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Картина «Дылда» Кантемира Балагова выходит в прокат в Северной Америке, передает ТАСС со ссылкой на представителя кинопрокатчика KinoLorber Венди Лидел.

Фильм будут показывать на русском языке с английскими субтитрами. Прокат начнется в Нью-Йорке 29 января, а затем в течение трех месяцев будет идти в кинотеатрах крупных городов США и Канады.

По словам Лидел, прокатчики намерены привлечь к просмотру «опытную публику с искушенным вкусом».

Российские кинокритики признали «Дылду», рассказывающую о двух подругах в послевоенном Ленинграде, лучшей отечественной картиной 2019 года. Фильм был выдвинут от России на премию «Оскар», однако не прошел в финальный список номинантов.

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