Скончался экс-участника команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков
В Москве скончался бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Об этом сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов в Facebook.
Отмечается, что Гайдуков ушел из жизни в возрасте 36 лет.
Причина смерти не уточняется, однако ранее юмористу был поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз, лечение которого он также проходил в столице.
«Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь - спи. Помню. Ценю. Люблю», — написал в публикации Мелик-Гусейнов.