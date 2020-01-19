Скончался экс-участника команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Москве скончался бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Об этом сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов в Facebook.

Отмечается, что Гайдуков ушел из жизни в возрасте 36 лет.

Причина смерти не уточняется, однако ранее юмористу был поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз, лечение которого он также проходил в столице.

«Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь - спи. Помню. Ценю. Люблю», — написал в публикации Мелик-Гусейнов.