Кинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Также эта картина взяла награду за лучший сценарий.

Лучшим режиссером стала американка Грета Гервиг, которая сняла драму «Маленькие женщины».

Лучшей актрисой кинокритики назвали Мэри Кей Плэйс, сыгравшую в «Диане», а актером — Антонио Бандераса, который исполнил роль в «Боль и славе».

Награду за лучшую операторскую работу взяла Клэр Матон, снявшая фильмы «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Национальное общество кинокритиков США славится своими высокими требованиями, поэтому ежегодные награды организации являются одними из самых престижных кинонаград в США.