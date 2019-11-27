Аллегрова отказалась выступать в Мурманске из-за холода

Концертный директор Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев отреагировал на сообщения о внезапной отмене выступления певицы в Мурманске.

В беседе с «Газетой.Ru» он назвал причину срыва концерта. «Там, во дворце спорта, холодно, не отапливается и народ туда не ходит, вот и все», — заявил Байтазиев.

На вопрос о том, правда ли зрители жаловались на то, что им не сообщили об отмене, он бросил трубку.

Сотрудники компании, которая является билетным партнером, заявили, что все билеты вернули.

Ирине Аллегровой 67 лет. Народная артистка России, исполнительница хитов «Я тучи разведу руками», «Странник мой», «Шальная императрица» и др.

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