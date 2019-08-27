Дима Билан посвятил свое выступление лесным пожарам в Сибири

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6) Певец Дима Билан, 37 лет ($6,5 млн) 6) Певец Дима Билан, 37 лет ($6,5 млн)
6) Певец Дима Билан, 37 лет ($6,5 млн)
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский певец Дима Билан посвятил свое выступление на фестивале «Новая волна» лесным пожарам в Сибири. Фотография с концерта появилась в его инстаграме.

Артист вышел на сцену с боди-артом с изображением горящего леса. Уточняется, что декорации во время выступления певца также были оформлены в виде лесных пожаров.

«Тема глобальных пожаров меня тронула до боли в душе», — рассказал Билан.

Он подчеркнул, что долго молчал об этой проблеме и рад, что ему удалось высказаться на эту тему при помощи музыки.

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