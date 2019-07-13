Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу

В России женщины начали на регулярной основе оставлять оскорбления в адрес американской певицы и актрисы Леди Гагы.

Поводом для такого отношения стали слухи о ее романе с актером Брэдли Купером и о том, какую роль она сыграла в его расставании с российской моделью Ириной Шейк.

Так, под рядом постов Леди Гаги в инстаграме можно увидеть негативные комментарии.

Некоторые называют ее разлучницей и змеей. Один из пользователей написал, что больше не будет слушать ее песни.

«Не люблю тебя больше, разлучница», — написала одна из россиянок.

Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.