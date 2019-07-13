Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
close
В России женщины начали на регулярной основе оставлять оскорбления в адрес американской певицы и актрисы Леди Гагы.
Поводом для такого отношения стали слухи о ее романе с актером Брэдли Купером и о том, какую роль она сыграла в его расставании с российской моделью Ириной Шейк.
Так, под рядом постов Леди Гаги в инстаграме можно увидеть негативные комментарии.
Некоторые называют ее разлучницей и змеей. Один из пользователей написал, что больше не будет слушать ее песни.
«Не люблю тебя больше, разлучница», — написала одна из россиянок.
Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.