Вайнштейн откупится от жертв секс-насилия и кредиторов, узнали СМИ

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения со своими кредиторами и некоторыми жертвами сексуальных домогательств, он выплатит им $44 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В издании подчеркнули, что данное соглашение не касается уголовного дела, в котором Вайнштейн обвиняется в изнасиловании.

В газете не назвали имен женщин, которые согласились на материальную компенсацию.

Ранее сообщалось, что студия Вайнштейна хочет самоликвидироваться.