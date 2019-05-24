Вайнштейн откупится от жертв секс-насилия и кредиторов, узнали СМИ
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения со своими кредиторами и некоторыми жертвами сексуальных домогательств, он выплатит им $44 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В издании подчеркнули, что данное соглашение не касается уголовного дела, в котором Вайнштейн обвиняется в изнасиловании.
В газете не назвали имен женщин, которые согласились на материальную компенсацию.
Ранее сообщалось, что студия Вайнштейна хочет самоликвидироваться.