Полиция взялась за ведущего, написавшего расистский твит о сыне Меган Маркл
Полиция Британии начала расследование после жалобы на ведущего «Би-би-си» Дэнни Бейкера, который опубликовал расистский твит о сыне Меган Маркл и принца Гари, сообщает The Sun.
Полиция сообщила, что специалисты дадут оценку поступившим жалобам на Бейкера.
Позднее из-за твита о королевском младенце ведущий был уволен.
Скандал произошел из-за того, что Бейкер разместил в твиттере фотографию пары, которая держала в руках одетую маленькую обезьянку. Выложенный снимок он подписал так: «королевского младенца выписали из роддома».