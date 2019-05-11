Полиция взялась за ведущего, написавшего расистский твит о сыне Меган Маркл

Полиция Британии начала расследование после жалобы на ведущего «Би-би-си» Дэнни Бейкера, который опубликовал расистский твит о сыне Меган Маркл и принца Гари, сообщает The Sun.

Полиция сообщила, что специалисты дадут оценку поступившим жалобам на Бейкера.

Позднее из-за твита о королевском младенце ведущий был уволен.

Скандал произошел из-за того, что Бейкер разместил в твиттере фотографию пары, которая держала в руках одетую маленькую обезьянку. Выложенный снимок он подписал так: «королевского младенца выписали из роддома».