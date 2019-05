«Игра престолов» вдохновила Тейлор Свифт при создании альбома

Американская певица Тейлор Свифт рассказала, что во время работы над последним музыкальным альбомом она вдохновлялась персонажами сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Уточняется, что речь идет об альбоме «Reputation», который вышел в 2017 году.

«Эти песни наполовину были основаны на том, что я пережила, но это все было пропущено через призму «Игры престолов», — отметила Свифт.

По его словам, композиция «Look What You Made Me Do» — в буквальном смысле список предназначенных для убийства людей Арьи Старк. Также, в частности, «King of My Heart» была написана под влиянием истории любви и Дейенерис и Кхала Дрого.

Ранее сообщалось, что новый клип Тейлор Свифт набрал почти 60 млн просмотров за сутки.