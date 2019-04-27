Новый клип Тейлор Свифт набрал почти 60 млн просмотров за сутки
Клип первой песни за два года Тейлор Свифт «ME!» набрал почти 60 млн просмотров за сутки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что в новой песне и клипе также принял участие вокалист группы Panic! At The Disco Брендон Ури.
По данным издания, за 24 часа клип «ME!» посмотрели 56,9 миллионов раз. Также эта песня в настоящее время оценивается как самая продаваемая на музыкальных платформах.
Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт отдала $113 тысяч на поддержку ЛГБТ-сообщества.