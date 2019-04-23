Лазарев заранее оправдался за поражение на «Евровидении»

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Певец Сергей Лазарев не исключает, что может упустить победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» в мае.

Он рассказал РИА «Новости», что стремится стать лидером, но «внешние факторы и третьи стороны» могут помешать ему выиграть. «По крайней мере внутри, я стараюсь всегда идти на высший результат и прикладываю все усилия», — заверил поп-исполнитель.

В 2016-м году он уже выступал на «Евровидении» и занял третье место, хотя был уверен в победе. «Мы шли на победу, но случилось то, что случилось, нам что-то помешало. И нельзя сказать, что, если бы я лучше спел, то занял первое место: дело не «в лучше спел», дело не в номере, не в песне, что-то другое сработало», — отметил Лазарев, добавив, что предсказать решение жюри невозможно.

Ранее Лазарев раскрыл секреты своего номера для «Евровидения».