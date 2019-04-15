Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу, композитора, народную артистку СССР Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
В поздравлении Путин отметил ее талант и личный вклад в развитие российского музыкального искусства.
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«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу», — говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Пугачева открыла дорогу на большую сцену многим одаренным исполнителям, для которых она всегда будет эталоном профессионализма и преданности избранному делу.