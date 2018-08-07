В посольстве Франции отреагировали на избиение Сами Насери

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В посольстве Франции в России не получали информации об избиении французского актера Сами Насери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ рассказали, что в ночь с 4 на 5 августа французский актер был избит в одном из столичных баров, где он находился вместе с братом. В результате драки Насери был вынужден обратиться за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского.

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«Посольство не в курсе данной ситуации. Пока никто к нам не обращался», — заявили в посольстве.

По данным источника в полиции, Насери рассказал правоохранителям, что в баре у него возник конфликт с неизвестным, в результате которого он получил удар по лицу. В медицинском учреждении подтвердили факт обращения актера за помощью, а также рассказали, что в тот же день Насери был выписан из больницы.

Ранее сообщалось, что после драки в московском баре звезда фильма «Такси» обратился к врачам.