Лоза: гречку я ем, я не слушаю Гречку

Музыкант Юрий Лоза, регулярно комментирующий события российского шоу-бизнеса, сообщил радиостанции «Говорит Москва», что не знаком с творчеством певиц Гречки и Монеточки.

За экспертной оценкой к нему обратились после того, как рок-певица Земфира раскритиковала молодых исполнительниц в соцсетях, упрекнув их в плохих голосах.

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Лоза признался, что не знает ни одну, ни другую. «Земфиру вроде знаю, что-то слышал. А гречку я ем, я не слушаю Гречку. Я, собственно, представить не могу, как можно сидеть и слушать Гречку», — сказал он.

После критики в сторону Гречки и Монеточки Земфира провела с поклонниками масштабную сессию вопросов и ответов и, в частности, рассказала, что не хочет заводить детей.