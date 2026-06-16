Как «русский Тимоти Шаламе» покоряет Голливуд. Биография и личная жизнь Марка Эйдельштейна

Марк Эйдельштейн известен российскому зрителю по сериалу «Смычок» и фильму «Сто лет тому вперед». Настоящий прорыв в Голливуде актер совершил в 2024 году с картиной «Анора». С тех пор за ним следят поклонники по всему миру, а зарубежные знаменитости делают комплименты его игре и нестандартной внешности. Как «русский Тимоти Шаламе» пришел к славе, кто помог ему попасть в оскароносный проект и что происходит в его личной жизни — в материале «Газеты.Ru».

Детство и образование Марка Эйдельштейна

Марк Эйдельштейн родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде. Его мать, Олеся Эйдельштейн, работала преподавателем сценической речи в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева. Отец, Александр Эйдельштейн, был журналистом, затем ушел в спортивную сферу — в Национальную академию футбола. Позже он рассказывал, что работает главным специалистом в управлении коммуникациями «Атомстройэкспорта».

В 2006 году в семье появился второй сын, которого назвали Матвеем.

В детстве Марк увлекался фехтованием, рисованием и учился в музыкальной школе. Обычных школ он сменил три — из-за травли. На уроках ему было скучно. Иногда он сбегал к маме и проводил время в Нижегородском театральном училище. По словам актера, больше всего его увлекали уроки литературы, сценического движения и сценического боя.

Сам Марк считает, что большую роль в его воспитании и формировании сыграла бабушка. Она окончила Московский институт культуры и, в отличие от родителей, поддерживала стремление внука стать актером.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 13 лет Марк прошел отбор и попал в проект Nuclear Kids, в котором участвуют дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров «Росатома». Он сыграл физика Игоря Курчатова в мюзикле «Спроси у Резерфорда».

В седьмом-восьмом классах Эйдельштейн стал прогуливать школу и все больше времени проводить в театральном училище. В интервью он признавался, что чувствует себя нулем в математике, биологии и географии.

«Я и так не семи пядей во лбу, а тут стало еще хуже. Когда мама запретила ходить в училище, я залезал туда через окно. Умолял педагогов не выдавать меня», — вспоминал актер.

Примерно в то же время Марку неожиданно позвонили с телеканала ТНТ (по словам актера, он тогда и сам не понял, как они его нашли) и предложили попробоваться на роль в сериале «Улица» в Москве. Тогда Эйдельштейн втайне от родителей решил поехать в столицу на кастинг: скопил деньги, подрабатывая аниматором в грузинском ресторане, и сказал матери с отцом, что идет ночевать к другу. В Москве он встретил знакомого по театральному училищу Даню Тябина, который пробовался на ту же роль.

«Меня позвали, посадили на стульчик, включили свет, как на допросе. Таких проб у меня больше не было: потом со мной всегда с интересом разговаривали, по-живому как-то. Спустя какое-то время я посмотрел «Улицу» и подумал: «Господи, какая лажа! Как хорошо, что меня не взяли на роль. И Даню Тябина тоже»», — вспоминал Марк.

В 2018 году 16-летний актер участвовал в конкурсе чтецов «Живая классика», где вышел в финал всероссийского этапа (он проходил в лагере «Артек»). Там Эйдельштейн прочитал фрагмент произведения «Прокляты и убиты». Выступление впечатлило и.о. декана актерского факультета ГИТИСа Тараса Белоусова. Он посоветовал Марку поступать в театральный вуз и написал будущей звезде рекомендательное письмо.

Тогда Эйдельштейн только окончил 9-й класс и все лето просидел за учебниками. В конце сентября нового учебного года он освоил программу 10-го класса и перешел в 11-й. Нижегородскую гимназию №13 он окончил экстерном.

В 2019 году Эйдельштейн стал студентом Школы-студии МХАТ. Для вступительных испытаний он выбрал монолог из романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Окончив вуз в 2023-м, он поступил в аспирантуру филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского.

Начало кинокарьеры Марка Эйдельштейна

Во время обучения в Школе-студии МХАТ Марк Эйдельштейн редко выходил на театральную сцену. На третьем курсе он играл в учебном спектакле Аллы Сигаловой «Страсти...Вопросы...», но куда сильнее его привлекало кино. Впервые он появился на экране в подростковом сериале «Сама дура».

2022 год стал переломным в карьере артиста. На экраны вышел молодежный проект «Страна Саша» (экранизация одноименной книги), где актер сыграл главную роль — подростка из Санкт-Петербурга. Сам Марк называл эту картину историей о новом поколении, представителем которого считает своего младшего брата Матвея. «Страна Саша» попала в параллельную секцию Берлинского международного кинофестиваля — Generation 14plus.

Кадр из фильма «Страна Саша» (2022) Vega Film

После этого Марк получил роли сразу в двух больших проектах. В сериале «Смычок» он сыграл скрипача Сеню, который приехал в Петербург и оказался втянут в криминал. А в проекте «Монастырь» — молодого послушника Юру, который готовится стать монахом и сближается с тусовщицей Марией. Эти работы принесли артисту известность.

Зрители и критики отмечали его андрогинную внешность и густые кудри. За это он получил прозвище «русский Тимоти Шаламе».

В 2023 году Эйдельштейн попробовал себя как режиссер и сценарист: снял короткометражку «Надеждозаписывающая студия», где сам и сыграл. В этот же период вышел фильм «Праведник» Сергея Урсуляка, где актер исполнил роль Моше Таля.

Эти работы предвосхитили особенно насыщенный для карьеры Эйдельштейна 2024-й год. В прокат вышел блокбастер «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Кира Булычева, где актеру досталась роль неудачливого школьника Коли Герасимова. Его партнерами по съемочной площадке стали Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров. Критики особо отмечали химию актера с юной звездой Дашей Верещагиной. А еще на съемках Марку удалось сблизиться с Юрой Борисовым, который позже оказал большое влияние на его карьеру.

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» (2023) Кинокомпания «Водород»

Параллельно актер появлялся в сериалах «Фарма» и «Чистые». К «Фарме» он записал собственный рэп-альбом «Вечная искренность» под псевдонимом Марк Э. Кроме того, Эйдельштейн снимался в картине «Витринный экземпляр» — о молодости известного математика Григория Перельмана — и в независимом проекте «Надо снимать фильмы о любви».

Съемки Марка Эйдельштейна в «Аноре» и прорыв в Голливуде

В 2024 году стало известно о съемках Марка Эйдельштейна в фильме «Анора» — его первом зарубежном проекте. Режиссер картины Шон Бейкер узнал о молодом актере от Юры Борисова, который уже был утвержден в «Анору». Он и порекомендовал юному артисту попробоваться на роль Вани — непутевого сына русских богачей. Сначала Марк записал короткое видео для режиссера, так как был уверен, что его не возьмут.

«Я сказал: «Привет, я Марк Эйдельштейн. Что я могу сказать о себе? Я актер — ну, пока нет, но я хочу быть настоящим актером. У меня есть небольшой опыт работы в кино, и я работал с Юрой Борисовым. Сейчас я нахожусь на третьем курсе обучения. Что я действительно ненавижу, так это комаров в моей комнате. Спасибо за внимание. Пока!» — рассказывал актер.

После этого режиссер предложил Марку созвониться в Zoom. Для Шона Бейкера Эйдельштейн записал пробы, будучи полностью обнаженным. Изначально актер думал, что его герой должен быть в испачканной одежде люксовых брендов и аксессуарах. Но, как позже признавался Марк, у него не было денег на дорогие вещи, и поэтому он решил снять себя голым в постели. Нестандартный подход актера произвел впечатление на режиссера: позже Шон Бейкер говорил, что после этого не мог рассматривать никого другого на эту роль.

Кадр из фильма «Анора» (2024) FilmNation Entertainment

В момент съемок Эйдельштейн еще учился в университете, поэтому он попросил преподавателей отпустить его с занятий на три месяца. Так как проект держался в секрете, педагогам пришлось поверить студенту на слово.

При работе над образом обеспеченного мажора Марк Эйдельштейн имитировал поведение популярных за рубежом рэперов. Этим он вызвал восхищение у англоязычных зрителей, а хип-хоп артист A$AP Rocky даже похвалил его актерскую игру и отметил, что узнал в герое себя. Сам же Эйдельштейн рассказывал, что при создании образа героя режиссер Шон Бейкер вдохновлялся блогером Даней Милохиным.

Премьера картины о стриптизерше из США, которая мечтала повторить историю Золушки, но столкнулась с предательством и суровой реальностью, состоялась в мае 2024 года.

«Анора» взяла главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», а в октябре того же года вышла в мировой и российский прокат.

Зрители разделились на два лагеря: пока одни восторгались рассказанной с юмором историей и харизматичными персонажами, другие ругали фильм за вульгарность и некомплиментарные образы эмигрантов из постсоветских стран.

В этот момент Марк Эйдельштейн и Юра Борисов пожинали плоды славы за границей. У них появилось много новых поклонников, критики отметили хорошую игру актеров. Юра Борисов получил номинации на премии Гильдии киноактеров США, BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар». В тот момент Марк, которого не номинировали ни на одну премию, по его собственному признанию, почувствовал обиду.

Актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, 5 января 2025 года Chris Pizzello/Invision/AP

«Я ему все это рассказал, и он ответил: «Чувак, ну ты красавчик, что мне это рассказал. Ну да, все так». А я надеялся, что он скажет: «Нет, Марк, ты тоже молодец», ля-ля-ля... Он такой: «Не-не, я тебя абсолютно понимаю. Все ясно». Я вообще не понял, как на это реагировать, и ситуация была очень неловкая», — поделился артист.

Хоть разговор и пошел не по плану, он успокоил Эйдельштейна. Сейчас он считает Борисова другом, «старшим братом» и одним из самых близких людей.

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Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов на 77-м ежегодном Каннском кинофестивале, 22 мая 2024 года IMAGO/Global Look Press

Но успех «Аноры» не прошел даром и для Эйдельштейна. В 2025 году ему удалось заключить контракт с американским агентством WME, которое работает с Анджелиной Джоли, Кристофером Ноланом, Робертом Дауни-младшим, Беном Стиллером и другими звездами Голливуда.

Актером заинтересовались модные бренды. Saint Laurent снял с ним рекламный ролик, в котором также поучаствовала модель Белла Хадид. Актер появлялся в рекламной кампании Balenciaga и на обложке журнала Cosmopolitan.

Марк Эйдельштейн на показе мод Saint Laurent в рамках Парижской недели моды весна-лето 2026, 29 сентября 2025 года Gilbert Flores/WWD/Getty Images

Недавние работы Марка Эйдельштейна

В 2025 году с участием Марка Эйдельштейна вышли картины «Наступит лето» и «Путешествие на солнце и обратно». 1 января 2026-го на экраны вышел фантастический блокбастер «Буратино», где артист исполнил роль Артемона. Как позже признавался Эйдельштейн, роль оказалась неожиданной даже для него самого.

«Я думал, что хочу сыграть Пьеро, потому что он такой грустный и загадочный. Папа всегда хотел, чтобы я сыграл Дуремара», — говорил актер в интервью.

За первые сутки проката картина собрала больше 226 млн рублей.

Следующим громким проектом стал российский фантастический фильм «Космос засыпает», вышедший в апреле 2026 года. Эйдельштейн сыграл инженера-ракетостроителя Пашу, вынужденного вернуться в рыбацкий поселок Шойна за полярным кругом. Для этой роли актер научился чертить, чтобы выглядеть в кадре убедительно.

Кадр из фильма «Космос засыпает» (2026) Пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

В этом же году на Каннском кинофестивале состоялась премьера военной драмы о фотографах Роберте Капе и Герде Таро «Становясь Капой». В ней Марк исполнил главную роль, а его партнершей по кадру стала дочь Юэна Макгрегора Эстер. Дата выхода картины в мировой покат на момент публикации материала не была объявлена.

28 мая на экраны вышел триллер режиссера Алексея Ионова «Пропасть» о молодоженах, которые решают начать медовый месяц с прыжка с парашютом, но их самолет терпит крушение. По словам Марка, почти все съемочные дни актеры и группа висели на скале, к чему он оказался не готов.

Кадр из фильма «Пропасть» (2026) Кинокомпания «Водород»

Будущие проекты Марка Эйдельштейна

В 2026 году у Марка Эйдельштейна состоятся премьеры сразу нескольких фильмов. Один из самых ожидаемых проектов артиста в России и за рубежом — сериал производства Amazon «Мистер и миссис Смит». Он был вдохновлен одноименным фильмом с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Первый сезон проекта вышел в 2024 году, но не имел большого успеха.

Во втором сезоне Эйдельштейн должен был сыграть с Софи Тэтчер, но затем ее заменили на Талию Райдер. По сообщениям СМИ, в проекте также могут быть задействованы Гаэль Гарсиа Берналь, Лили-Роуз Депп и дочь Мартина Скорсезе Франческа. Однако в конце 2025 года ряд специализированных изданий сообщили, что съемки сериала перенесли на неопределенный срок из-за невозможности заключить контракты с некоторыми артистами.

В интервью «Газете.Ru» Марк Эйдельштейн рассказал, что сериал будет снят, но не вдавался в детали.

18 июня в российском прокате появится фильм «Ганди молчал по субботам», где актер сыграл вместе со знакомой по «Аноре» Дарьей Екамасовой. Марку досталась роль парня, который после развода родителей и в знак протеста привел в дом бездомную женщину.

На 2028 год намечен выход новогодней сказки «Щелкунчик», где Эйдельштейн сыграет главную роль. Его герой Франц вместе с балериной Мари будет спасать постановку от Мышиного короля в локациях предновогоднего Петербурга конца XIX века.

Уже известно, что Марк Эйдельштейн снимется в сериале Александра Алябьева «Хакеры» с Иваном Янковским. Съемки проекта запланированы в том числе в Токио.

К выходу готовится второй сезон сериала «Монастырь», где действие сосредоточится вокруг послушника Юры в исполнении Эйдельштейна. К своим ролям вернутся Филипп Янковский и Светлана Иванова. Также состав пополнится новыми актерами — Лео Канделаки, Егором Корешковым и Игорем Верником. Премьера второго сезона должна была состояться в 2025 году, но ее перенесли.

Кроме того, в сети обсуждался фильм о знаменитом советском дикторе Юрии Левитане — продюсер Рубен Дишдишян говорил, что Эйдельштейн рассматривается на главную роль в байопике. Однако вероятность его участия вызвала сомнения. Продюсер Давид Шнейдеров предрек молодому актеру сложности: Юрий Левитан известен неповторимым тембром, который Марку вряд ли удастся повторить.

Личная жизнь Марка Эйдельштейна

О личной жизни Марка Эйдельштейна известно не так много. В интервью он рассказывал, что в школе не пользовался успехом у девочек и был неуверен в себе.

«Я так клеил девчонок — стихами. Я не очень крепкого телосложения, целовался тоже так себе — мне всегда было страшно целоваться — и сделать первый шаг у меня нормально не получалось», — говорил актер.

В 2022 году его часто замечали в компании блогера Насти Ивлеевой — они вместе снимались в проекте «Монастырь». Девушка часто публиковала совместные снимки с Эйдельштейном, что не ускользнуло от внимания публики и породило слухи об их романе. Знаменитости эти домыслы не подтверждали. Но в одном из интервью 2025 года Марк признался, что во время съемок по-настоящему проникся чувствами к партнерше и «произошла химия».

Во время промокампании фильма «Сто лет тому вперед» актеру приписывали отношения с коллегой по кадру Дашей Верещагиной, но слухи быстро сошли на нет. По информации ряда СМИ, Даша начала встречаться со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Львом Зулькарнаевым. Но официальных заявлений они не делали.

В конце 2025 года модель и ведущая Маша Миногарова рассказала Ксении Собчак, что несколько раз видела Марка Эйдельштейна в Париже с художницей Надей Ли Коэн. В мае 2026 года та косвенно подтвердила отношения, опубликовав совместные фото и видео с российским актером.

Марк Эйдельштейн и Надя Ли Коэн на афтепати показа Saint Laurent в Париже feel_twinkrew/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Художница старше Марка на 10 лет: они начали встречаться, когда ей было 33 года, а ему — 23. Надя Ли Коэн вхожа в модную тусовку и сотрудничает с мировыми звездами. Она снимала рекламу для Ким Кардашьян и A$AP Rocky и работала модным фотографом на светских мероприятиях.

В марте 2025 года в СМИ появлялись новости, что у Марка Эйдельштейна истекла отсрочка от армии. Представительница артиста опровергла слухи, напомнив о его статусе студента аспирантуры. Чуть позже на связь вышел сам актер, который рассказал, что не смог вовремя сдать сессию и предоставить документы для продления отсрочки. Из-за этого возникли проблемы с военкоматом, поэтому он спешно вернулся в Нижний Новгород, чтобы закрыть долги перед университетом.

Позднее пресс-служба Нижегородского государственного университета подтвердила, что Эйдельштейн является аспирантом филологического факультета, а это дает ему законное право на отсрочку от призыва.