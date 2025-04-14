Эйдельштейн рассказал, как A$AP Rocky оценил его игру в «Аноре»

Актер Эйдельштейн признался, что A$AP Rocky поблагодарил его за игру в «Аноре»

Актер Марк Эйдельштейн назвал себя фанатом рэпера A$AP Rocky и вспомнил, что недавно встретил американскую знаменитость на одном из мероприятий. Об этом актер рассказал на YouTube-шоу «Вписка».

«Мы видели Джареда Лето, Роберта Дауни-младшего. Крутейших актеров. Но от них нет этой энергии, которая сносит волной. A$AP Rocky опоздал на десять минут, все его сидели ждали. Он входит — и всех, как ветром сдувает», — рассказал Эйдельштейн.

Актер вспомнил, что впервые попробовал водку именно под треки американского рэпера. По словам Эйдельштейна, ему было приятно, когда музыкант похвалил его за игру в фильме «Анора».

«Потом он ко мне подошел: «Так вот, кид, я хотел тебе сказать, что я посмотрел «Анору» вчера, и это круто. <…> Он мне сказал: «Я никому не верю, когда чуваки накуренные в кино. Чувак, а тебе я прямо верю. Я типа с бейбами также общаюсь», — раскрыл актер.

По словам Эйдельштейна, в своем перформансе он вдохновлялся именно рэперской культурой — в том числе смотрел ролики с A$AP Rocky.

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