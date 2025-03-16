Военкомат разыскивает Марка Эйдельштейна

Военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у 23-летнего актера закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечает Mash, в скором времени начнется весенний призыв.

В марте Эйдельштейн посетил показ Miu Miu, приуроченный к Неделе моды в Париже. Там он познакомился с рэпером A$AP Rocky. Американский артист подошел к Эйдельштейну, чтобы поприветствовать. Актер дружески стукнул рэпера кулаком в плечо.

Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду не получил. Статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль». На афтепати «Оскара» Борисов и Эйдельштейн станцевали под хит «Тату».

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