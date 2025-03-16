Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкомат разыскивает Марка Эйдельштейна

Mash: у актера Марка Эйдельштейна закончилась отсрочка от армии
close
John Locher/Invision/AP

Военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у 23-летнего актера закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечает Mash, в скором времени начнется весенний призыв.

В марте Эйдельштейн посетил показ Miu Miu, приуроченный к Неделе моды в Париже. Там он познакомился с рэпером A$AP Rocky. Американский артист подошел к Эйдельштейну, чтобы поприветствовать. Актер дружески стукнул рэпера кулаком в плечо.

Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду не получил. Статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль». На афтепати «Оскара» Борисов и Эйдельштейн станцевали под хит «Тату».

Ранее Майки Мэдисон раскрыла, чем вызвала раздражение у Юры Борисова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами