В ННГУ заявили, что у актера Эйдельштейна есть отсрочка от армии

ННГУ: Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии как аспирант

У актера Марка Эйдельштейна есть отсрочка от армии, так как он является аспирантом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Нижегородского государственного университета (ННГУ).

«В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 «Филология» Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку», — пояснили в пресс-службе вуза.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна. По данным издания, у 23-летнего актера закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечает Mash, в скором времени начнется весенний призыв.

Позже PR-менеджер Марка Эйдельштейна Ольга Малаева опровергла в беседе с ТАСС слухи о проблемах актера с военкоматом.

16 марта Эйдельштейн рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash, что вернулся в Нижний Новгород после премии «Оскар».

Ранее Борисов и Эйдельштейн сожгли чучело и отпраздновали Масленицу с Майки Мэдисон.