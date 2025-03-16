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Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород после слухов о розыске военкомата

Актер Марк Эйдельштейн сообщил, что вовремя не сдал сессию
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер Марк Эйдельштейн рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash, что вернулся в Нижний Новгород после премии «Оскар».

Эйдельштейн отметил, что вовремя не сдал сессию и не отнес документы. Из-за этого у артиста возникли проблемы с военкоматом. Актер сообщил, что приехал увидеться с семьей, а также закрыть долги перед своим университетом имени Лобачевского — ННГУ. Он учится в аспирантуре. Актер поблагодарил за внимание и пожелал хорошей весны.

«Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал, а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться», — заявил артист.

16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что военный комиссариат Нижнего Новгорода якобы разыскивает Эйдельштейна. По утверждению издания, у 23-летнего актера закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечал Mash, в скором времени начнется весенний призыв.

PR-менеджер Марка Эйдельштейна Ольга Малаева опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом.

Ранее Борисов и Эйдельштейн сожгли чучело и отпраздновали Масленицу с Майки Мэдисон.

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