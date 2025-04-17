Марк Эйдельштейн рассказал об обиде на Юру Борисова: «Было больно»

Актер Марк Эйдельштейн признался в YouTube-шоу «Вписка», что ему было обидно из-за номинаций Юры Борисова на зарубежные премии.

Эйдельштейн уточнил, что это началось с Gotham Awards. Это была первая награда, где их не номинировали обоих. Актер признался, что после почувствовал, как внутри «появляется тьма». Артист признался, что ему было реально больно, пока он не поговорил с Борисовым.

Эйдельштейн назвал коллегу «мудрым чуваком» и «самым крутым старшим братом».

«Я ему все это рассказал, и он ответил: «Чувак, ну ты красавчик, что мне это рассказал. Ну да, все так». А я надеялся, что он скажет: «Нет, Марк, ты тоже молодец», ля-ля-ля… Он такой: «Не-не, я тебя абсолютно понимаю. Все ясно». Я вообще не понял, как на это реагировать, и ситуация была очень неловкая», — поделился артист.

По мнению Эйдельштейна, номинации Борисова справедливы, потому что его роль в «Аноре» «круче и важнее».

Эйдельштейн признался, что считает Борисова своим другом. Он назвал коллегу одним из самых близких для себя людей на данный момент.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин мог сыграть в «Аноре».