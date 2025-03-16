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Представительница Эйдельштейна ответила на сообщения о розыске военкомата

PR-менеджер Эйдельштейна Малаева опровергла слух о проблемах актера с военкоматом
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Mario Anzuoni/Reuters

PR-менеджер Марка Эйдельштейна Ольга Малаева опровергла в беседе с ТАСС слухи о проблемах актера с военкоматом.

Малаева напомнила, что на данный момент Эйдельштейн учится в аспирантуре. Она уверила, что с отсрочкой не должно быть проблем.

«Не думаю, что с этим могут быть сложности», — заявила представительница артиста.

16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что военный комиссариат Нижнего Новгорода якобы разыскивает актера Марка Эйдельштейна.

По утверждению издания, у 23-летнего актера закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечал Mash, в скором времени начнется весенний призыв.

В марте Эйдельштейн посетил показ Miu Miu, приуроченный к Неделе моды в Париже. Там он познакомился с рэпером A$AP Rocky. Американский артист подошел к Эйдельштейну, чтобы поприветствовать. Актер дружески стукнул рэпера кулаком в плечо.

Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Ранее Борисов и Эйдельштейн сожгли чучело и отпраздновали Масленицу с Майки Мэдисон.

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