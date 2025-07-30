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«Не тот голос»: кинокритик раскритиковал выбор актера на роль Юрия Левитана

Кинокритик Шнейдеров: Эйдельштейн не подходит на роль Левитана из-за голоса
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Mario Anzuoni/Reuters

Российский актер Марк Эйдельштейн должен сыграть главного диктора СССР Юрия Левитана – об этом сообщил продюсер Рубен Дишдишян. Однако кинокритик Давид Шнейдеров усомнился в правильности выбора главной звезды для байопика. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что это грозит стать неудачной попыткой, так как актер не обладает нужным тембром голоса.

«Это все равно, что пытаться сову натянуть на глобус. Да, между Левитаном и Эйдельштейном есть некие общие черты, и гипотетически молодое дарование может осилить эту роль, но тут придется очень сильно попотеть», — убежден эксперт.

Основные сложности, по его мнению, ожидают создателей картины на этапе подготовки артиста к копированию речи знаменитого диктора. Голос Левитана всем хорошо знаком – это «громогласный тембр», который в советские годы «разносил все на своем пути», подчеркнул Шнейдеров. По его мнению, молодой Эйдельштейн не справится с задачей повторить речи диктора без помощи искусственного интеллекта. Однако в этом случае зоители потеряют интерес к фильму, убежден критик.

«Люди хотят увидеть завораживающее преображение, где будет и внешность, и голос, идентичные подлиннику», — убежден он.

При этом он не исключил, что может ошибаться, и роль Левитана молодой актер исполнит хорошо, особенно с учетом того, чтобы уже примерял на себя образы исторических личностей.

Напомним, в начале июля также сообщалось, что Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит» — он исполнит главную роль мистера Смита, а его «жену» сыграет американская актриса Софи Тэтчер. Проект рассказывает о двух шпионах, которые должны изображать супружескую пару. В начале каждой серии герои получают новую миссию от анонимного источника, с которой должны разобраться.

Также молодой актер принимал участие в фильмах «Анора», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и др. «Анора» удостоилась главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм».

Ранее Марк Эйдельштейн назвал свои любимые книги.

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