Марк Эйдельштейн снялся в «Щелкунчике»

Фильм «Щелкунчик» с Марком Эдельштейном выйдет в 2028 году

Актер Марк Эйдельштейн снялся в главной роли в новогодней сказке «Щелкунчик». Об этом сообщает championat.com.

Эйдельштейн сыграет Франца в экранизации сказки. Его герой вместе с балериной Мари в исполнении Софии Лопуновой будут спасать важнейшую постановку от козней Мышиного короля. Действия картины развернутся на фоне предновогоднего Санкт-Петербурга конца XIX века.

В фильме также снялись Светлана Ходченкова, Анна Завтур и Тимофей Тимков.

Марк Эйдельштейн известен после съемок в фильме «Анора». За эту роль он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США и включен в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA.

Актер также снимался в фильмах «Космос засыпает», «Страна Саша», «Буратино», «Монастырь» и др. «Анора» удостоилась главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм».

В апреле комики Гарик Харламов и Денис Дорохов взяли на себя ответственность за успех Марка Эдельштейна. Они напомнили, что до известности в Голливуде 24-летний актер снимался в их шоу «Кстати».

Ранее российская звезда «Аноры» сыграла в еще одном голливудском фильме.