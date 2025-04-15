Даня Милохин мог сыграть в «Аноре»

Актер Марк Эйдельштейн заявил, что его персонаж в «Аноре» вдохновлен Милохиным

Актер Марк Эйдельштейн признался в YouTube-шоу «Вписка», что режиссер Шон Бэйкер вдохновлялся блогером Даней Милохиным при создании его героя.

Эйдельштейн рассказал, что Бэйкер увидел Милохина в клипе «Дисс на Первый канал» и создал персонажа Ивана из «Аноры».

«Он думал над героем этим молодым, в которого должна влюбиться Анора. И он увидел Даню Милохина. И подумал: «О, моя героиня могла влюбиться в этого пацана». И оттуда он начал его раскручивать», — поделился актер.

Эйдельштейн не знает, виделся ли Бэйкер с блогером. По словам артиста, режиссер хотел видеть Милохина в этой роли. Актер назвал блогера очень крутым. Как он заявил, «фишка» Милохина в том, что он искренний и «без маски».

«В «Аноре» есть какие-то штуки, где я на органике сам прокатываю. А есть какие-то штуки, где мне приходится засесть и нарисовать, и расписать. Иначе без этого развалится», — отметил артист.

По мнению Эйдельштейна, Милохин является великим, потому что он совершил «переход маскулинности».

«Он был тюбик тюбиком. А теперь он боксер. Это офигенно», — рассказал Эйдельштейн.

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