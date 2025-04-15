Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Даня Милохин мог сыграть в «Аноре»

Актер Марк Эйдельштейн заявил, что его персонаж в «Аноре» вдохновлен Милохиным
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Марк Эйдельштейн признался в YouTube-шоу «Вписка», что режиссер Шон Бэйкер вдохновлялся блогером Даней Милохиным при создании его героя.

Эйдельштейн рассказал, что Бэйкер увидел Милохина в клипе «Дисс на Первый канал» и создал персонажа Ивана из «Аноры».

«Он думал над героем этим молодым, в которого должна влюбиться Анора. И он увидел Даню Милохина. И подумал: «О, моя героиня могла влюбиться в этого пацана». И оттуда он начал его раскручивать», — поделился актер.

Эйдельштейн не знает, виделся ли Бэйкер с блогером. По словам артиста, режиссер хотел видеть Милохина в этой роли. Актер назвал блогера очень крутым. Как он заявил, «фишка» Милохина в том, что он искренний и «без маски».

«В «Аноре» есть какие-то штуки, где я на органике сам прокатываю. А есть какие-то штуки, где мне приходится засесть и нарисовать, и расписать. Иначе без этого развалится», — отметил артист.

По мнению Эйдельштейна, Милохин является великим, потому что он совершил «переход маскулинности».

«Он был тюбик тюбиком. А теперь он боксер. Это офигенно», — рассказал Эйдельштейн.

Ранее раскрыто имя новой девушки Дани Милохина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами