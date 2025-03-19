Российский актер заключил контракт с американским агентством

Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом сообщает Deadline.

William Morris Endeavor (WME) — это агентство по подбору талантов с офисами в Беверли-Хиллз, Калифорния, США. WME представляет артистов на всех медиаплатформах, в частности в кино, на телевидении, в музыке, театре. Эйдельштейн подписал контракт на представительство во всех сферах.

WME заключали договоры с такими зарубежными звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт.

Как отмечает Deadline, Эйдельштейна также продолжат представлять компании Color Creative, Myman Greenspan Fox и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии. Сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду не получил.

Ранее Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород после слухов о розыске военкомата.