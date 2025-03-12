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A$AP Rocky поприветствовал российского актера в Париже

Рэпер A$AP Rocky познакомился с Марком Эйдельштейном в Париже
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wonderland/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер A$AP Rocky познакомился с российским актером Марком Эйдельштейном в Париже. Об этом сообщило издание Wonderland в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Встреча артистов произошла на показе Miu Miu, приуроченном к Неделе моды в Париже. A$AP Rocky подошел к Эйдельштейну, чтобы поприветствовать. Актер дружески стукнул рэпера кулаком в плечо.

Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии. Сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду не получил.

В феврале американская актриса Майки Мэдисон рассказала, что отпраздновала Масленицу с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Мэдисон вспомнила, как утром Борисов и Эйдельштейн приготовили блины, а затем поехали в лес. Там они провели традиционный обряд по сожжению чучела. Артисты соорудили конструкцию из веток и нарядили ее в одежду Борисова, а потом подожгли.

Ранее Шона Бейкера обвинили в краже сценария «Анора».

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