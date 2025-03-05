Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лео Канделаки присоединился к Марку Эйдельштейну во втором сезоне «Монастыря»

Участник «Новой Фабрики звезд» Лео Канделаки снялся в новом сезоне «Монастыря»
close
Пресс-служба Кинопоиска

Актерский состав второго сезона сериала «Монастырь» с Марком Эйдельштейном пополнился Егором Корешковым, Лео Канделаки и Сабиной Ахмедовой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Лео Канделаки исполнит в будущих эпизодах роль Миши Стацкого, который с детства стремится завоевать признание очень успешного отца и доказать свою состоятельность. По словам музыканта, эта роль стала для него настоящим вызовом.

«Когда я оказался на пробах и осознал весь масштаб проекта, мне искренне захотелось преодолеть себя не только в творческом плане, но и духовном — положение моего героя и его история особенно актуальны в наше время», — заявил певец.

Егор Корешков сыграет отца Федора — священника с современным взглядом на мир, а Сабина Ахмедова воплотит в сериале образ талантливой джазовой певицы Кати, которая тяжело переживает болезнь сестры.

Во втором сезоне «Монастыря» также исполнят роли новых героев Игорь Верник, Влада Лукина и Полина Маликова. А к своим ролям вернутся Эйдельштейн, Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева.

«Я очень рад вернуться к роли Юры — «Монастырь» для меня особенный проект, ведь это возможность простым языком говорить на сложные темы — определения, взросления, проходить вместе с главным героем приключения и испытания», — поделился Эйдельштейн.

Премьера сериала состоится в 2025 году спустя три года после премьеры первого сезона. Режиссером второго сезона выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова.

Ранее сообщалось, что новый «Ведьмак» выйдет в России официально.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами