Лео Канделаки присоединился к Марку Эйдельштейну во втором сезоне «Монастыря»

Актерский состав второго сезона сериала «Монастырь» с Марком Эйдельштейном пополнился Егором Корешковым, Лео Канделаки и Сабиной Ахмедовой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Лео Канделаки исполнит в будущих эпизодах роль Миши Стацкого, который с детства стремится завоевать признание очень успешного отца и доказать свою состоятельность. По словам музыканта, эта роль стала для него настоящим вызовом.

«Когда я оказался на пробах и осознал весь масштаб проекта, мне искренне захотелось преодолеть себя не только в творческом плане, но и духовном — положение моего героя и его история особенно актуальны в наше время», — заявил певец.

Егор Корешков сыграет отца Федора — священника с современным взглядом на мир, а Сабина Ахмедова воплотит в сериале образ талантливой джазовой певицы Кати, которая тяжело переживает болезнь сестры.

Во втором сезоне «Монастыря» также исполнят роли новых героев Игорь Верник, Влада Лукина и Полина Маликова. А к своим ролям вернутся Эйдельштейн, Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева.

«Я очень рад вернуться к роли Юры — «Монастырь» для меня особенный проект, ведь это возможность простым языком говорить на сложные темы — определения, взросления, проходить вместе с главным героем приключения и испытания», — поделился Эйдельштейн.

Премьера сериала состоится в 2025 году спустя три года после премьеры первого сезона. Режиссером второго сезона выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова.

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