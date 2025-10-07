Год без «братской музыки»: чем известен рэпер Macan, который уходит в армию

Правда ли рэпер Macan уходит на военную службу по призыву и чем он известен

Рэпер Macan появился в военкомате и заявил, что уходит служить в армию. До этого сообщалось, что артист проигнорировал шесть повесток и находится в шаге от ареста. Подробнее о том, кто такой Macan, как он стал известным и почему в сети его в шутку называют «братом» — в материале «Газеты.Ru».

Уходит ли Macan в армию

6 октября Macan посетил военкомат. Он разместил фото с табличкой Единого пункта призыва города Москвы и заявил, что не надо верить желтым СМИ. Он уточнил, что ни от кого не прятался.

«Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — заключил рэпер.

Эти сообщения артист опубликовал после распространения в сети информации об уклонении от армии. По данным СМИ, автор хита «ASPHALT 8» проигнорировал шесть повесток за последний год. Седьмую — отправили по месту регистрации с требованием явиться в военкомат. Неподчинение со стороны рэпера привело бы к возбуждению уголовного дела и объявлению в федеральный розыск. Уклоняющимся от призыва по подобным делам грозит два года лишения свободы.

В случае, если Macan действительно отправится на службу, новые релизы от него придется ждать, как минимум, год. Поклонники артиста уже прокомментировали новость в соцсетях. Некоторые похвалили его за принятое решение, а девушки признались, что будут ждать возвращения рэпера.

Откуда взялся Macan: детство и юность рэпера

Настоящее имя рэпера Macan (читается как «Макан») — Андрей Косолапов. Он родился 6 января 2002 года в Москве. Отец Андрея, Кирилл Косолапов, владел бюро переводов с иностранных языков, но теперь снимает документальные фильмы о благотворительных и социальных проектах. Мать рэпера — дипломированный психолог, окончила МГУ. С 16 лет Андрей часто бывал в Ростове-на-Дону: там жил его крестный и коллега по звукозаписывающему лейблу. Поэтому родными Macan называет оба города.

Артист вырос в верующей семье. Его крестили в детстве, но в 19 лет Macan прошел обряд крещения еще раз. По словам парня, к этому решению он подошел осознанно, после долгого изучения основ разных религий.

Рэпер жил в Раменках, ездил в школу на метро. Однажды ему подарили двухместную игрушечную машину, которая до сих пор стоит на семейной даче. Во втором классе Macan поступил в музыкальную школу, но занятия были ему неинтересны. Также Андрей недолго занимался самбо, а позже увлекся боксом.

Последние два года Macan доучивался в частной школе. Рэпер рассказывал, что был сложным подростком: часто выходил из дома среди ночи, несмотря на запреты родителей, брал машину отца без его ведома, много дрался с ровесниками и ругался с учителями. В девятом классе он повздорил с одноклассником: в итоге тот пострадал, а будущего рэпера забрала полиция.

Отец Андрея хотел, чтобы сын поступил в МГУ и даже записал его на подготовительные курсы. Но парень выбрал для обучения Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Он учился на юриста, но ушел в академический отпуск после первого успеха на сцене.

Что значит его псевдоним

В школьном возрасте Андрей Косолапов увлекся созданием музыки и начал записывать первые рэп-треки под псевдонимами «MC Гай Фокс» (услышал это сочетание на уроке английского языка), «Nemo MC» и Yung Chaser (выбрал в честь военного истребителя). В сети до сих пор можно найти некоторые треки под последним псевдонимом: в них рэпер читает про безрассудную жизнь юного героя.

В 2018 году музыкант решил поменять псевдоним: Yung Chaser показался ему «трешовым». Тогда он назвался Macan.

В переводе с индонезийского языка Macan означает «тигр». Но более популярной отсылкой стала модель люксового автомобиля Porsche Macan, стоимость которого в 2021 году начиналась от 5,5 млн рублей. Хотя рэпер признавался, что эта машина ему не нравится. Он предпочитает ездить на BMW M5, о которой написал одну из самых популярных своих песен.

Музыкальная карьера

Его любимыми рэперами в школьные годы были Snoop Dogg, Eminem, Guf. Первый свой трек Андрей записал в 11 лет, но тот, ожидаемо, не получил популярности.

Успех к нему пришел с песней «Веселящий газ», записанной и загруженной в соцсети в 2019 году. Рэпер вспоминает, что вышел с ЕГЭ и узнал, что «Веселящий газ» попал в музыкальные чарты. Он прибежал домой и рассказал матери о том, что его трек стал популярным, о самом экзамене он уже и забыл. Впрочем, Косолапов уточнил, что ЕГЭ сдал хорошо.

В том же 2019 году у рэпера вышел дебютный альбом «1000 км до мечты», где был еще один популярный трек «Бенз». В альбоме он читает об уличных движениях, езде на машине без прав, дружбе с «пацанами с окраин» и о любовных переживаниях. Впоследствии его треки получили название «пацанский рэп», а Косолапова сейчас называют самым популярным представителем жанра.

Успех артиста критики объясняют большим количеством поклонников, которым близок стиль жизни, нашедший отражение в его текстах. Даже если многие из них пока не могут приобрести дорогую иномарку, приятно послушать о мечте. А еще музыкант часто упоминает понятия, близкие поклонникам пацанских пабликов. Macan утверждал, что все тексты он пишет самостоятельно, а с музыкой ему помогал саундпродюсер Archee Lionheart.

После выхода альбома Macan продолжил записывать песни, и понемногу набрал аудиторию. В 2021 году он выпустил два альбома «2002+18» и «Solo». Треки Косолапова особенно оценили блогеры. Например, его композиция звучала в роликах Михаила Литвина, где тот поджигал автомобиль BMW M5.

Macan начал давать первые концерты в залах вместимостью в несколько тысяч человек, ездить с гастролями по городам России. Артист считает, что его музыка больше популярна в регионах. «Не потому что она какая‑то простая и люди ее легче угадывают, а потому что легче услышать то, про что я говорю. Там меньше мыльницы на глазах. Москва — она чуть такая, очень разношерстная и многослойная. А в провинции люди про одно. Моя задача — не попасть в ценности, а преподнести свои. И на данный момент они больше откликаются в провинции», — говорил он в интервью.

У рэпера выходили совместные композиции со звездами музыкальных чартов Hammali&Navai и Ramil'. Но настоящий успех пришел к музыканту после альбома «12» в 2022 году. Спустя год VK сообщил, что эта пластинка набрала более 230 млн прослушиваний и отправил рэперу памятную табличку.

В 2023 году Macan закрепил свой успех, выпустив треки «Big City Life» и «ASPHALT 8». Последний широко разошелся в социальных сетях и стал трендовым в TikTok. На данный момент в VK у него более 4 млн прослушиваний. На критику трека Macan ответил так: «Говорить, что там нет смысла, — ну это как говорить, что яблоко зеленое. Да, конечно, это просто такая песня. Блин, ну послушай что-нибудь другое. Я же не могу всю дорогу загонять за какие-то вечные ценности в каждой песне. Должен быть баланс во всем».

В конце 2023 года социальная сеть VK снова признала Macan «Артистом года» и сообщила, что его треки набрали в сумме более миллиарда прослушиваний.

Как Macan стал мемом

Получив широкое признание, рэпер не сбавил обороты. Уже в 2024 году он представил альбом «I AM», который сейчас набрал более 32 млн прослушиваний. В том же году вышло его большое интервью YouTube-каналу «Вписка», которое к настоящему моменту посмотрели более 6 млн раз. В интервью Macan показал коллег по звукозаписывающему лейблу Golden Sound (Косолапов основал его со своим менеджером и крестным), спортзал, прокатился на известной BMW M5. Но в сети исполнителя начали высмеивать за манеру общения: Macan почти в каждом предложении употреблял слово «брат». Пользователи подсчитали, что слово «брат» было сказано исполнителем 67 раз.

Цитаты рэпера из интервью и с появлений на мероприятиях также разошлись на мемы.

Сам Macan относится к шуткам о его речи с юмором и даже назвал вышедший в 2025 году альбом «BRATLAND». Презентация альбома прошла с размахом: ее провели на стадионе «ВТБ-Арена», туда пригнали BMW. Во время исполнения треков на площадке играла медиабаскетбольная команда SkyTeam, проходил спарринг боксеров. В финале на сцену вышел скандальный блогер Михаил Литвин и спел с рэпером песню «За всех», а также поджег стоящую на сцене BMW.

Релиз набрал 16 млн прослушиваний в VK, а трек Jet сейчас стал одним из вирусных в соцсетях. Также Macan выпускал трек «Брат» со строчкой «Знакомься, это брат, брат. Это тоже брат, брат».

Личная жизнь

Рэпер почти не рассказывает о своих отношениях и появляется на публике в одиночестве. Исполнитель говорил, что в начале карьеры он посвящал романтические песни своей девушке, но ее личность не раскрыл. Пара рассталась в 2020 году после полутора лет отношений. Бывшей девушкой оказалась блогер Даяна Погосова.

В интервью в 2024 году Macan рассказывал, что одинок. Там же он описал качества идеальной для него девушки. Он осудил тех, кто выкладывает в социальные сети фото в белье и купальниках и объясняют это отсутствием отношений. Косолапов не стал бы встречаться с девушками, которые позволяют себе материться в адрес мужчин и живут по принципу «здесь и сейчас».

Высказывания музыканта возмутили многих коллег по шоу-бизнесу, в том числе бывшую жену рэпера Guf Айзу. Позже Macan оправдался, что видит эту ситуацию чуть по-другому и воспринимает смелое поведение девушек в соцсетях личным барьером. Рядом с собой артист видел «взрослую осознанную девчонку», которая ставила бы дом, семью и детей на первое место. Сам Macan выступает за традиционные ценности, где глава семьи — мужчина, а женщина стоит не рядом с ним, а за его спиной.

«Я импульсивный, но не в отношениях. Я очень жестко выстраиваю в отношениях субординацию, со мной никто никогда через «б» не разговаривал. Наверное, поэтому и я сильно не взрывался. Я могу строго поговорить, но не кричать», — заявлял артист.

После этих слов поклонницы ожидали увидеть любимую звезду в компании неизвестной девушки, но Macan их удивил. В 2023 году в сети появились совместные фотографии музыканта с моделью Николь Сахтариди, которая участвовала в шоу «Холостяк» с Егором Кридом. В то же время Macan опубликовал снимки с возлюбленной, закрыв ее лицо смайликом. Внимательные подписчики были уверены, что пара встречается. В 2024 году все фотографии в соцсетях возлюбленных были удалены, и пользователи предположили, что молодые люди расстались. Уже в начале 2025 года Николь рассказала о том, что у нее случился выкидыш на фоне стресса в личной жизни, но не назвала имя экс-возлюбленного.

В июле 2024 года Macan опубликовал фото с новой девушкой, его избранницей стала 23-летняя модель и участница проекта «Невеста. Экстралюбовь» Мария Мотина. В шоу она боролась с другими участницами за сердце победителя 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати, но выбыла из проекта.

Андрей Косолапов (Macan) и Мария Мотина

В августе уже сама Мотина добавила снимки с рэпером в свой аккаунт. Пара вместе проводила отпуск на Мальдивах, а на концерте в марте 2025 года Macan публично объявил об отношениях с моделью со сцены и назвал Мотину своей невестой. Об их отношениях известно немного, но недавно Macan появился с девушкой на одном из турниров медиабаскетбола.

Скандалы

Macan не раз признавался, что он был вспыльчивым подростком со сложным характером. Сейчас исполнитель считает себя более спокойным и вдумчивым человеком.

В интервью он рассказывал о своем увлечении единоборствами и даже задумывался о шоу-спарринге. Тогда ведущий YouTube-канала «Вписка» Василий Трунов предлагал рэперу задуматься о бое с комиком Нурланом Сабуровым, но это Косолапову было не интересно. В 2023 году перед турниром Pravda Old School Boxing артист заявил, что не прочь и сам выйти на ринг, если его противником будет иностранец. Но реальный бой так и не состоялся.

Также Macan не раз демонстрировал особенности характера перед фанатами. В 2024 году он остановил концерт в Перми из-за того, что фанат кинул на сцену кейс от беспроводных наушников. На кадрах с мероприятия видно, как рэпер показывает толпе неприличный жест и отказывается продолжить выступление.

В 2025 году стало известно, что Macan подрался с фанатом в Москве. Также СМИ сообщали о проблемах рэпера с налогами. По данным SHOT, Macan задолжал ФНС 135 тыс. рублей. Сам артист не прокомментировал эту информацию.

Весна 2025 года стала не самой удачной для рэпера. В марте журналисты обнаружили у него 226 штрафов за нарушения ПДД в течение четырех месяцев. Штрафы числились на новом авто, которое Macan приобрел в ноябре 2024 года, большая часть их связана с превышением скорости, несоблюдением знаков или разметки, неоплатой парковки и проездом по выделенным полосам. Также утверждалось, что за два года у него накопилось 958 штрафов на сумму 1,16 млн рублей .

При этом Macan не прекратил нарушать правила. Уже в апреле рэпер опубликовал видео, как на большой скорости несется по Москве без ремня безопасности и громко поет песни. У правоохранителей также возникали вопросы к тонировке автомобиля музыканта.